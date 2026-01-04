"Lider kaçırma" furyasına Medvedev de katıldı: "Merz'in kaçırılması mükemmel bir dönüm noktası olurdu"

Rusya’nın eski Devlet Başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i hedef alarak, Merz’in kaçırılmasının “bu karnaval serisinde mükemmel bir dönüm noktası olabileceğini” söyledi.



Tass ajansına verdiği demeçte Medvedev, Merz’i ağır ifadelerle suçlayarak Almanya’da “takip edilmesi için nedenler bulunduğunu” iddia etti ve böyle bir senaryonun “gerçekçi” olabileceğini savundu.

Medvedev ayrıca, Venezuela lideri Nicolás Maduro’nun “gayrimeşru” ilan edilmesini eleştirerek, özellikle Avrupa’nın bu konudaki tutumunu “çifte standart” olarak nitelendirdi.