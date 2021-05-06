Lihtenştayn prensi, koruma altındaki Avrupa’nın en büyük boz ayısını öldürdü: Çevre kuruluşlarından tepki

Çevre grupları, Lihtenştayn kraliyet ailesinden bir prensin, büyük etoburların ganimet avı yasağına aykırı olarak Romanya’daki en büyük ayıyı vurup öldürmekle suçladı.



Rumen çevre kuruluşu Agent Green ve Avusturyalı sivil toplum kuruluşu VGT yaptıkları açıklamada, Arthur adlı ayının Karpat Dağları'nın koruma altındaki bir bölgesinde Prens Emanuel von und zu Liechtenstein tarafından Mart ayında vurulduğunu iddia etti.



STK'lara göre, Avusturya'nın Riegersburg bölgesinde yaşayan prens, Romanya Çevre Bakanlığı tarafından Ojdula'daki çiftliklere zarar veren bir dişi ayıyı vurması için özel onay aldı.



"İNSANLARIN BULUNDUĞU BÖLGEYE HİÇBİR ZAMAN YAKLAŞMAYAN BİR AYIYI ÖLÜRDÜ"

Ancak STK'lar, "Prens gerçekte, prens sorunlu ayıyı öldürmedi, ormanın derinliklerinde yaşayan ve hiçbir zaman insanların bulunduğu bölgelere yaklaşmamış bir erkek ayıyı öldürdü" açıklamasını yaptı.



Bununla birlikte Arthur adlı ayının bölgede Ajan Green korucusu tarafından uzun yıllardır gözlemlendiği ve insanları varlığına ve sunduğu yiyecek kaynaklarına alışkın olmayan vahşi bir hayvan olduğu ifade edidi.

AV İÇİN 7 BİN EURO ÖDEDİ



Associated Press haber ajansı ise Prens Emmanuel’e Mart ayından Covasna ilçesinde dört günlük avlanma izni verildiğini ve 13 Mart'ta 17 yaşındaki bir boz ayıyı öldürdüğünü doğrulayan resmi av belgeleri gördüğünü bildirdi. Prensin ayrıca av için 7 bin euro ödediği aktarıldı.



AVRUPA'NIN EN BÜYÜK AYISIYDI

Agent Green'in başkanı Gabriel Paun, Arthur'un 17 yaşında olduğunu, Avrupa Birliği'ndeki bilinen en büyük ayı olduğunu söyledi.



Paun, "Prensin köye gelen bir dişi ayıyı ormanın derinliklerinde var olan en büyük erkekle nasıl karıştırabileceğini merak ediyorum. Prensin sorunu çözmeye gelmediğinin açık olduğunu düşünüyorum” dedi.



Bununla birlikte, kahverengi boz ayılar, uluslararası ve Romanya yasaları kapsamında korunan bir türler arasında yer alıyor. Bu kapsamda Romanya, 2016 yılında ödül amacıyla düzenlenen kupa avını yasakladı. Ancak, birbirini izleyen hükümetler, ciddi hasara neden olan veya insanları tehdit eden ayıların Çevre Bakanlığı tarafından izin verilmesi halinde öldürülmesini onayladı.



AYLAR HALİ HAZIRDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HABİTAT YIKIMI NEDENİYLE BÜYÜK BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYA

VGT'nin kampanya koordinatörü Ann-Kathrin Freude, “Kupa avı istisnasız yasaklanmalıdır. Aksi takdirde, Avrupa'nın çoğunda olduğu gibi çatışmalar artacak ve türler tehlike altında olacak. Prens Emanuel'in bu güzel ayıyı öldürmek için bir istisnayı kötüye kullanması Avusturya için utanç verici. Ayılar, hali hazırda çok sayıda tehditle karşı karşıya; habitat bozulması, iklim değişikliği ve insan zulmü. Çevre bakanlığı, ayı-insan çatışmasına yol açan nedenleri değil, sonuçlarını ele almalıdır" değerlendirmesini yaptı.



Romanya Çevre Bakanı Tánczos Barna, Digi24 haber kanalına yaptığı açıklamada, prens tarafından öldürülen ayının derogasyon kapsamına girip girmediğini belirlemenin "son derece karmaşık" olduğunu, ancak bir soruşturma başlatıldığını söyledi.



Associated Press ise prensin mülküyle bağlantı kurma girişimlerinin başarısız olduğunu açıkladı. İsviçre'nin Blick gazetesi, prensin konu hakkında yorum yapmayacağını söylediğini aktardı.

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