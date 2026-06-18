"Lilo & Stitch"in sesi 35 yaşında hayatını kaybetti

Disney'in "Lilo & Stitch" animasyon filminde Lilo karakterini seslendiren oyuncu Daveigh Chase, Los Angeles'ta hayatını kaybetti. ABD basınına göre 35 yaşındaki oyuncu, hastanede tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi.

Oyuncunun babası John David Schwallier, New York Times'a yaptığı açıklamada, Chase'in bakteriyel menenjit ve kan enfeksiyonuna bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü söyledi.

KARİYERİNE ÇOCUK YAŞTA BAŞLADI

"Lilo & Stitch" vizyona girdiğinde henüz 11 yaşında olan Chase, filmin gişede yakaladığı başarının ardından televizyon ve video oyunu projelerinde de Lilo karakterini seslendirmeye devam etti.

Chase ayrıca, En İyi Animasyon Filmi Oscar'ını kazanan Studio Ghibli yapımı "Ruhların Kaçışı"nın İngilizce dublajında baş karakter Chihiro'ya sesiyle hayat verdi.

Çocuk oyunculuk kariyerinde birçok canlı aksiyon yapımında da rol alan Chase, "Donnie Darko" filminde Jake Gyllenhaal'ın canlandırdığı karakterin kız kardeşini oynadı.

“HALKA” FİLMİYLE HAFIZALARA KAZINDI

2002 yapımı korku filmi "Halka"da televizyondan çıkarak izleyicileri dehşete düşüren Samara Morgan karakterini canlandıran Chase, bu performansıyla 2003 yılında MTV Film Ödülleri'nde "En İyi Kötü Karakter" ödülünü kazandı.

ZORLU BİR YAŞAM SÜRDÜ

New York Times'a konuşan babası, ayrı yaşadığı kızının 13 yaşından itibaren uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiğini ve ölümünden önce Los Angeles'ta evsiz olarak yaşadığını anlattı.

Chase'in erkek arkadaşı Roy Hernandez, oyuncunun sağlık masraflarını karşılamak amacıyla bir bağış kampanyası başlatmıştı. Hernandez kampanya sayfasında, Chase'in zor bir çocukluk geçirdiğini ve ailesiyle yaşadığı kopuşun ardından Los Angeles şehir merkezinde güvenlik ve mutluluk bulmakta güçlük çektiğini belirtmişti.