Limp Bizkit’in Estonya konseri iptal edildi: Gerekçesi Rusya

Konserin organizatörü Baltic Live Agency, Facebook üzerinden yaptığı kısa açıklamada, “Organizatörün kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı konser iptal edilmiştir. Özür dileriz” ifadelerini kullandı. Bilet satışlarının bu hafta başlaması planlanıyordu ancak iptal kararıyla birlikte ertelendi.

ESTONYA'DAN SERT TEPKİ

Konserin 7 Kasım’da duyurulmasının ardından Estonya Dışişleri Bakanlığı, “saldırgan bir devleti destekleyen kişilere Estonya’da yer olmadığını” belirtti. Bakanlık Sözcüsü Brita Kikkas, ERR News’e yaptığı açıklamada, “Estonya, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyor; Ukrayna toprağının her santimetresi Ukrayna’ya aittir” dedi.

“PUTİN HARİKA BİR ADAM”

1994’te Florida’da kurulan Limp Bizkit, 2000’lerin başında alternatif metal türünün en popüler gruplarından biri haline gelmişti.

Grubun vokalisti Fred Durst, Kırım doğumlu Rus makyaj sanatçısı Kseniya Beryazina ile evliydi. Durst, Rusya’nın 2014’te Kırım’da düzenlenen Rusya yanlısı referandumun artından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “ahlaklı, harika bir insan” olarak tanımlamış ve Kırım’da ev satın almak istediğini söylemişti.

Durst’un “Crimea = Russia (Kırım = Rusya)” yazılı bir pankartla sahneye çıkmasının ardından, Ukrayna 2015 yılında Limp Bizkit’in ülkede konser vermesini yasaklamıştı.

Organizatör firma Baltic Live Agency, Durst’un geçmişteki bu görüşlerinden haberdar olduklarını belirterek, “O dönemde Rus eşiyle yaşadığı için bilgi balonunun içinde olduğunu düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.