Lincoln Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
ABD'deki Lincoln Üniversitesinin kampüsüne düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Lincoln Üniversitesinde mezunlar günü kutlamalarının yapıldığı binanın bahçesine silahlı saldırı düzenlendi.
Yerel saatle 21.30 civarında yapılan saldırı sonucunda 1 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.
Bölge Yargıcı Christopher de Barrena-Sarobe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin gözaltına alındığını ve yetkililerin birden fazla silahlı saldırgan olma ihtimalini araştırdığını söyledi.
Saldırıya dair henüz yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirten de Barrena-Sarobe, ancak şu aşamada bunun bir toplu silahlı saldırı olma ihtimalini dışlamadıklarını ifade etti.
Yaralıların durumu hakkında ise bilgi paylaşılmadı.
- Etiketler :
- Üniversite
- Silahlı Saldırı
- Abd