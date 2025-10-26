Lincoln Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Lincoln Üniversitesinde mezunlar günü kutlamalarının yapıldığı binanın bahçesine silahlı saldırı düzenlendi.



Yerel saatle 21.30 civarında yapılan saldırı sonucunda 1 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.



Bölge Yargıcı Christopher de Barrena-Sarobe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin gözaltına alındığını ve yetkililerin birden fazla silahlı saldırgan olma ihtimalini araştırdığını söyledi.



Saldırıya dair henüz yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirten de Barrena-Sarobe, ancak şu aşamada bunun bir toplu silahlı saldırı olma ihtimalini dışlamadıklarını ifade etti.



Yaralıların durumu hakkında ise bilgi paylaşılmadı.