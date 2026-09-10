Lindsay Clancy davasında yeni cephe. Eski eşi komplo teorilerine savaş açtı

ABD 'de üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy'nin davasının sonuçsuz kalmasının ardından bu kez eski eşi Patrick Clancy gündemde. Üç çocuğunu kaybeden baba, kendisini ölümlerle ilişkilendiren komplo teorilerinin internette yayılması üzerine hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor.

Lindsay Clancy'nin avukatı Kevin Reddington da Patrick Clancy'yi savunarak yaşadıklarını “korkunç” olarak nitelendirdi.

Reddington, “Bu adamın yaşadıklarının korkunç olduğunu düşünüyorum. Hayatına devam etmeye hakkı var.” dedi.

SORUŞTURMANIN BAŞINDA ŞÜPHELİ OLMAKTAN ÇIKARILDI

Massachusetts'te yaşayan Lindsay Clancy, 2023 yılında 5 yaşındaki Cora, 3 yaşındaki Dawson ve 8 aylık Callan'ı öldürmekle suçlanıyor.

Eski eşi Patrick Clancy ise soruşturmanın erken aşamalarında şüpheli listesinden çıkarıldı.

Dava sırasında sunulan güvenlik kamerası görüntüleri, telefon kayıtları ve alışveriş fişi, çocukların öldürüldüğü düşünülen saatlerde Patrick Clancy'nin ilaç almak için bir eczanede bulunduğunu gösterdi.

Buna rağmen sosyal medyada Patrick'in çocuklarının ölümüyle bağlantılı olduğunu öne süren çok sayıda iddia yayıldı.

“YAŞADIKLARI KORKUNÇ”

Lindsay Clancy'nin avukatı Reddington, Patrick'in yaşadığı kayıplara rağmen eski eşinin hukuki sürecine destek vermeye devam ettiğine dikkat çekti.

“Hayatına devam etmiş olmasına rağmen hukuki meseleler konusunda Lindsay'in yanında durması her şeyi anlatıyor.” dedi.

Reddington, kamuoyunun Patrick Clancy'nin çocuklarını evlerinin bodrumunda bulmasının ardından yaptığı 911 aramasını da dinlemediğini hatırlattı.

Avukat, “Sesindeki o yürek parçalayan dehşeti defalarca anlattım. Hiçbir oyuncu bunu taklit edemezdi.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARINI MAHKEMEDE ANLATTI

Patrick Clancy, altı haftadan uzun süren dava sırasında tanık kürsüsüne çıkarak üç çocuğunu anlattı.

Cora'nın prensesleri sevdiğini, Dawson'ın en sevdiği çizgi dizinin “Paw Patrol” olduğunu söyleyen Clancy, sekiz aylık Callan'ı ise “mutlu bir bebek” olarak tanımladı.

Patrick'in çocukları hakkında konuşurken sık sık derin nefes almak zorunda kaldığı belirtildi.

“ARTIK YETER”

Patrick Clancy'nin avukatı Howard Cooper ise internette yayılan iddialara karşı daha sert bir açıklama yaptı.

“Artık yeter. Açıkça asılsız olan bu yalanların yayılması durmalı.” diyen Cooper, Patrick Clancy ve ailesinin aylardır giderek büyüyen bir karalama kampanyasına maruz kaldığını söyledi.

Cooper, yanlış bilgilerin bazı fenomenler, komplo teorisyenleri ve kamuoyunda tanınan kişiler tarafından takipçi kazanmak veya maddi çıkar sağlamak amacıyla yayıldığını öne sürdü.

Avukat, sorumluların hukuki sonuçlarla karşılaşabileceğini belirterek kolluk kuvvetlerinin de durumdan haberdar edildiğini açıkladı.

ALTI HAFTALIK DAVADA KARAR ÇIKMADI

Lindsay Clancy'nin yargılanması altı haftadan uzun sürdü.

Jüri, Clancy'nin üç çocuğunu öldürdüğü sırada cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığı konusunda oybirliğine ulaşamayınca 4 Eylül'de yargılama geçersiz ilan edildi.

Savunma, Lindsay Clancy'nin cinayetler sırasında ağır doğum sonrası psikoz yaşadığını ve bu nedenle cezai sorumluluğunun bulunmadığını savundu.

Dava boyunca adliye önünde yüzlerce kişi Clancy'ye destek vermek için toplandı.

ÜÇ CİNAYET SUÇLAMASI DEVAM EDİYOR

Yargılamanın sonuçsuz kalması Lindsay Clancy hakkındaki suçlamaların düşürüldüğü anlamına gelmiyor.

Clancy, üç ayrı birinci derece cinayet suçlamasıyla karşı karşıya bulunmaya devam ediyor.

Dava başlamadan önce de kaldığı psikiyatri hastanesinde devlet gözetiminde tutulmayı sürdüren Clancy'nin dosyasındaki bir sonraki duruşmanın 29 Eylül'de yapılması planlanıyor.