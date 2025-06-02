LinkedIn'den ikinci büyük işten çıkarma dalgası

LinkedIn, Kaliforniya İstihdam Geliştirme Departmanına sunduğu resmi bildirimle 281 çalışanını işten çıkardığını açıkladı. Bu gelişme, ana şirket Microsoft’un mayıs ayı başında açıkladığı yaklaşık 6 bin kişilik (şirketin toplam iş gücünün yüzde 3’ü) işten çıkarma kararının bir parçası olarak gerçekleşti.



İşten çıkarmalar, San Francisco, Mountain View, Carpinteria ve Sunnyvale’deki LinkedIn ofislerini etkiledi. En büyük kayıp ise Mountain View ofisinde yaşandı. Kaliforniya’daki bu işten çıkarmalarda özellikle yazılım mühendisleri ağır şekilde etkilendi. Bunun yanı sıra kıdemli ürün yöneticileri ve yetenek yönetimi direktörleri gibi çeşitli pozisyonlardaki çalışanlar da işlerinden oldu.

YİNE LİNKEDIN ÜZERİNDEN İŞ ARAMA İLANI AÇTILAR

LinkedIn, çalışanlara bu kararı 13 Mayıs’ta bildirdi. İşten çıkarılan birçok kişi, LinkedIn üzerinden paylaşım yaparak iş aradıklarını duyurdu. Şirketten bu konuda resmi bir açıklama gelmezken, web sitesine göre şirketin dünya genelinde 30’dan fazla şehirde 18 binden fazla çalışanı bulunuyor.



Bu, LinkedIn’in son iki yıldaki ikinci büyük işten çıkarma dalgası oldu. Şirket, 2023 yılında da yaklaşık 700 çalışanıyla yollarını ayırmış ve bu kararı “çeviklik ve hesap verebilirliği artırma” amacıyla alındığını açıklamıştı.



LinkedIn, 2016 yılında Microsoft tarafından 26 milyar dolara satın alınmıştı. Nisan ayında açıklanan verilere göre şirket, 2025 mali yılının üçüncü çeyreğinde 4,3 milyar dolar gelir elde etti. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7’lik bir artış anlamına geliyor.