LinkedIn'e veri satma soruşturması

Sosyal iş ağı LinkedIn resmi şikayetle karşı karşıya. Avusturyalı kişisel verileri koruma grubu Noyb, Microsoft’un sahibi olduğu profesyonel ağ platformu LinkedIn'i mahkemeye verdi.

Mahkemeye verme gerekçesi olarak LinkedIn'in kullanıcı verilerini satması ve veri erişim haklarını kısıtlaması gösterildi.

Avusturya Veri Koruma Makamı'na resmi şikayette bulunan Noyb, başvuruda, platformun profil ziyaretçi verilerine erişimi yalnızca ücretli premium üyelere sunarak Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni ihlal ettiğini savundu.

Şikayetin temelini, LinkedIn’in profil sayfalarını kimlerin ziyaret ettiğini görme hakkını ücret karşıtı "premium" üyelikle vermesi oluşturuyor. Noyb veri koruma avukatı Martin Baumann, kişilerin kendi verilerine ücretsiz erişim hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, şirketin ücretsiz kullanıcıların erişim taleplerini "veri koruma endişeleri" gerekçesiyle reddederken aynı veriyi ödeme yapanlara sunmasını çelişkili bulduklarını ifade etti.

Hukuki süreç kapsamında Noyb, kullanıcıların kişisel bilgilerine ücretsiz erişme ve bu bilgilerin bir kopyasını alma hakkı olduğunu hatırlatıyor.

Grup, Avusturya veri koruma yetkililerinden yönetmelik ihlalinin onaylanması durumunda küresel yıllık cironun yüzde 4’üne kadar ulaşabilecek bir para cezası uygulanmasını talep ediyor. LinkedIn'in gelirinin 2025 yılında yaklaşık 17.8 milyar Dolar olduğu belirtilirken olası cezanın büyüklüğü gözler önüne seriliyor.

Teknoloji devlerine karşı 2018 yılından bu yana yüzlerce yasal işlem başlatan Noyb, LinkedIn’in ziyaretçi takibi için aktif onay almamasının yasallığının "belirsiz" olduğunu belirtiyor.

LinkedIn, geçmişte de benzer sorunlar yaşamış ve Ekim 2024’te davranışsal reklamcılık için veri işleme süreçlerindeki ihlaller nedeniyle İrlanda veri koruma denetçisi tarafından 310 milyon Euro cezaya çarptırılmıştı.