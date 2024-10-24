Lisede molotof kokteyli patlaması: 35 kişi yaralandı

Ulusal basında çıkan habere göre, Şili'nin başkenti Santiago'ya bağlı Barros Arana Ulusal Yatılı Okulu'ndaki öğrencilerin hazırladığı molotof kokteyli patladı.



Patlamada, aralarına öğretmen ve öğrencilerin de olduğu 35 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.



İçişleri Bakanı Carolina Toha, basına yaptığı açıklamada, olayın bir "trajedi" olduğunu belirterek, "Bazıları ağır 30'dan fazla gencimiz olaydan etkilendi. Bu tür silahların gençlerimiz üzerindeki etkisi çok yıkıcıdır. " ifadesini kullandı.



Patlamaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Görgü tanıklarına göre öğrenciler, molotof kokteyllerini bir etkinlik için hazırladı.

