Liste uzuyor! Finlandiya da Filistin devletini tanımaya hazır

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, hükümetin öneri iletmesi halinde Filistin devletinin tanınmasını onaylamaya hazır olduğunu söyledi.

Fransa, Kanada, İngiltere, Malta ve Portekiz de dahil olmak üzere birçok ülke, eylül ayında düzenlenen 80'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıma sözü verdi.

Stubb X'te yaptığı bir paylaşımda, “Fransa, Birleşik Krallık ve Kanada'nın kararları, barış sürecine yeni bir soluk getirmek için Filistin'i tanıma eğilimini güçlendiriyor” dedi.

6 yıllığına seçilen Finlandiya cumhurbaşkanı, sınırlı yetkilere sahip olmakla birlikte, hükümetle yakın işbirliği içinde ülkenin dış politikasını koordine etmeye yardımcı oluyor.

Stubb, Gazze'deki “insanlık dışı” durumu kınayarak, “Filistin devletini tanıma önerisi alırsam, bunu onaylamaya hazırım” dedi.

Finlandiyalıların “Filistin'in tanınması konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu ve endişeler olduğunu” anladığını belirterek, açık ve dürüst bir tartışma çağrısında bulundu.

