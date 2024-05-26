Litvanya halkı seçimin ikinci turu için sandık başında

Litvanya'da 12 Mayıs’ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri, hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı.

Litvanya halkı, önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanını seçmek için bir kez daha sandık başına gidiyor.

Ülkede bulunan 2.4 milyon kayıtlı seçmen 60 yaşındaki mevcut cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Başbakan Ingrida Simonyte arasında seçim yapacak.

Yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemleri 20.00’de sona erecek. Sonuçların yarın Yüksek Seçim Komisyonu tarafından açıklanması bekleniyor.

SEÇİMİN FAVORİSİ NAUSEDA

Ukrayna’ya verdiği destekle bilinen 60 yaşındaki Nauseda, seçimin favorisi olarak görülüyor.

İlk turda, Gitanas Nauseda oyların yüzde 44,81’ini Başbakan Ingrida Simonyte ise yüzde 19,50 almıştı.

Başbakanlık görevine 2020 yılında getirilen Simonyte ve 2019 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Nauseda, 2019 yılında da karşı karşıya gelmişti. Seçimi, yüzde 66 ile Nauseda kazanmıştı.