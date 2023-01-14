Litvanya-Letonya doğalgaz boru hattında patlama

Litvanya-Letonya arasındaki doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı patlamanın yüksek ihtimalle teknik nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.

Litvanya-Letonya doğalgaz boru hattında patlama

Litvanya'nın Pasvalys bölgesinde bulunan ve Letonya'ya taşıyan ana boru hattında patlama yaşandığı bildirildi.

Baltık Haber Ajansına (BNS) göre, doğalgaz boru hattındaki patlama sebebiyle 50 metre yüksekliğinde alevler oluştu.

dolayısıyla bölgede çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibinin çalıştığı aktarıldı.

Litvanya-Letonya doğalgaz boru hattında patlama - 1

Söz konusu boru hattının Litvanya'nın kuzey kesimine ve Letonya'ya doğalgaz taşıdığı kaydedildi.

Letonya'nın İklim ve Enerji Bakanı Raimonds Cudars, Letonya'daki doğalgaz arzında herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Cudars, sorunun çözülmesinin birkaç hafta süreceğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını anlatarak, ilk bilgilere göre teknik bir kazanın gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

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