Litvanya, "Rus uçakları ihlal yaptı" dedi, İspanyol jetleri havalandı

Litvanya Savunma Bakanlığı, bir Su-30 savaş uçağı ve bir Il-78 yakıt ikmal uçağından oluşan iki Rus askeri uçağının Kaliningrad bölgesinden Litvanya hava sahasını yaklaşık 18 saniye boyunca ihlal ettiğini bildirdi. Olayın, muhtemelen bir yakıt ikmal tatbikatı sırasında meydana geldiği belirtildi.



Rusya Savunma Bakanlığı ise suçlamaları reddederek, “Kaliningrad’da yapılan tatbikatlarda hiçbir uçağımız sınır ihlali yapmadı” açıklamasını yaptı.



İSPANYOL JETLERİNDEN ACİL DEVRİYE

İhlalin ardından, NATO’nun Baltık Hava Polisliği kapsamında görev yapan İspanyol Eurofighter Typhoon jetleri acil olarak havalanarak bölgeyi devriye altına aldı. Bir NATO yetkilisi, “Bu olay, İttifak’ın hava sahasının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi” dedi.



Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Vilnius Büyükelçisi’ni çağırarak resmi protesto notası verdi ve durumu NATO ile Avrupa Birliği’ne bildirdi. Başbakan Inga Ruginiene, “Bu olay, Rusya’nın uluslararası hukuku hiçe sayan bir terör devleti gibi davrandığını gösteriyor. Litvanya güvende; ülkemizin her santimini savunacağız” ifadelerini kullandı.



Litvanya’ya komşu ülkeler Estonya, Letonya ve Polonya da dayanışma mesajları yayınladı. Polonya Savunma Bakanı, “Rusya hiçbir şekilde geri adım atmıyor, bu yüzden sürekli teyakkuzda olmalıyız” dedi.