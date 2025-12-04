Litvanya zorunlu askerlik hizmetini genişletiyor

Yeni karara göre, askerlik hizmeti farklı ihtiyaçlara göre çeşitlendirildi. Böylece hem ordunun hem gençlerin eğitim ve yaşam planlarının uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Litvanya Askeri Komutanlık Ofisleri Komutanı Albay Danas Mockunas, bu adımın ülkenin savunma hazırlığını artırmayı amaçladığını vurguladı.

Planlanan yapıya göre 3 bin 870 kişi için 9 aylık temel askerlik hizmeti, ordunun ihtiyaç duyduğu alanlardaki 90 uzman için 3 aylık kısa hizmet, 650 kişi için 160–200 günlük subay yardımcısı/komutan yetiştirme programı uygulanacak.

Ayrıca, 340'ı ordu birimlerinde ve 310'u Litvanya Askeri Askeri Akademisi'nde görevlendirilmek üzere 450 genç için 90–120 günlük temel askerlik veya askerî uzmanlık eğitimi uygulanacak.

ÖĞRENCİLER İÇİN ESNEKLİK

Silahlı Kuvvetler, özellikle lise mezunları ve üniversite öğrencilerinin eğitim planlarını aksatmamak için esnek düzenlemeler getirdi.

18 yaşına giren lise mezunları diplomasını aldıktan hemen sonra askere gidebilecek.

Üniversite öğrencilerine ise eğitimleriyle eş zamanlı yürütülebilecek daha kısa programlar sunulacak.

Litvanya, 2024’te kabul ettiği reform doğrultusunda lise mezunlarının üniversiteye girmeden önce askerlik yapmasını zorunlu hale getirmişti. 2026 kampanyası ise bu sürecin kapsamını genişleten yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.