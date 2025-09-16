Litvanya'da çocuklara drone eğitimi başladı

Rusya sınırında yer alan Litvanya, güvenlik endişeleri nedeniyle ülke genelinde dokuz drone okulunun açılacağını duyurdu. Savunma Bakanlığı, ilk okulun Taurage kentinde faaliyete geçtiğini açıkladı.



Savunma Bakan Yardımcısı Tomas Godliauskas, “Bu program tamamen savunma kabiliyetlerimizi geliştirmeye yönelik. Rusya ve Belarus’un komşuluğunda yaşıyoruz” dedi.



Okullarda 10 yaşından itibaren çocuklara ve yetişkinlere FPV, quadcopter ve tek kanatlı droneların uçurulması, monte edilmesi ve programlanması öğretilecek. Taurage’deki merkezde öğrenciler bilgisayarda sanal uçuş simülasyonları yaparken, bazıları mini droneleri gerçek uçuş denemeleriyle test etti.



Litvanya, yaz aylarında iki Rus insansız hava aracının Belarus üzerinden ülkesine düşmesinin ardından NATO’dan hava savunmasını güçlendirmesini istemişti. Geçtiğimiz hafta da NATO, Polonya hava sahasına giren Rus dronelerinin düşürülmesinin ardından Avrupa’nın doğu kanadının savunmasının artırılacağını açıkladı.