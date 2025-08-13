Litvanya'da çocuklara drone eğitimi verilecek: Gerekçesi "Rus tehdidi"

Litvanya'da savunma ve eğitim bakanlıklarının ortak projesi kapsamında, 8-10 yaşındaki ilkokul öğrencileri basit drone’lar yapmayı ve uçurmayı öğrenirken, lise öğrencileri daha gelişmiş modellerin parçalarını tasarlayıp üretecek.

ÜLKE GENELİNDE 9 MERKEZ AÇILACAK

Savunma Bakanı Dovilė Šakalienė, 2028’e kadar 15 bin 500 yetişkin ve 7 bin çocuğun drone kullanma becerisi kazanmasının hedeflendiğini açıkladı. İlk eğitim merkezleri eylül ayında Jonava, Tauragė ve Kėdainiai’de açılacak, 2028’e kadar ülke genelinde toplam dokuz merkez faaliyete geçecek.

Proje için 3,3 milyon euro bütçe ayrıldı; bu bütçe ile eğitimde kullanılacak FPV (birinci şahıs görüşlü) drone’lar, kontrol sistemleri, video iletim ekipmanları ve mobil uygulamalar temin edilecek.

DRONE'LAR YOĞUN KULLANIMDA

Litvanya, komşuları Estonya ve Letonya gibi, Rusya-Ukrayna savaşından bu yana yüksek alarm durumunda. Ülke, sınır güvenliğinde droneları yoğun olarak kullanıyor ve temmuz ayında Belarus’tan gelen iki Rusya menşeli drone’un ülke hava sahasını ihlal etmesinin ardından bu alandaki çalışmalarını hızlandırdı.

Eğitimler, Litvanya Tüfekçiler Birliği ve ülkenin eğitim kurumu tarafından yürütülecek.