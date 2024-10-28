Litvanya'da seçimleri muhalefet kazandı

Litvanya İçin Demokratlar Birliği 14, Liberal Birlik 12, Litvanya Çiftçiler ve Yeşiller Birliği 8 milletvekili ile parlamentoya girmeye hak kazanan diğer partiler arasında yer aldı.

LSDP'yi toplam 28 milletvekili ile iktidardaki Anavatan Birliği-Litvanya Hristiyan Demokratlar Partisi (TS-LKD) izlerken, üçüncü sırayı 20 vekil ile antisemit görüşlerini ifade etmekten kaçınmayan Remigijus Zemaitaitis'in Nemunas Şafağı (Nemuno Ausra) partisi aldı. Litvanya Ana Seçim Komisyonu, seçime katılım oranının 14 Ekim'de düzenlenen ilk tura nazaran yüzde 11 düşüşle yüzde 41,31 olduğunu açıkladı.

UKRAYNA'YA DESTEĞİN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Sosyal Demokrat lider Vilija Blinkeviciute zaferin ardından yaptığı açıklamada, “Seçim sonuçları gösterdi ki Litvanya halkı değişim istiyor, tamamen farklı bir hükümete ihtiyaçları var” dedi.



Herhangi bir iktidar değişikliğinin, NATO ve Avrupa Birliği üyesi Litvanya'nın komşu Rusya'ya yönelik güvenlik kaygıları nedeniyle Ukrayna'ya verdiği güçlü desteğe dokunmaması bekleniyor.



Litvanya'nın 2,8 milyonluk nüfusunun çoğu, Moskova'nın Ukrayna'da başarılı olması halinde Baltık ülkesinin hedef alınabileceğinden korkuyor.



Almanya merkezli Kiel Enstitüsü'ne göre Litvanya, ekonomisinin büyüklüğüne oranla Ukrayna'ya yaptığı yardım açısından yüzde 1,64 ile dünya genelinde ilk üç ülke arasında yer alıyor.

Litvanya aynı zamanda NATO'nun en çok harcama yapan ülkeleri arasında. Bu yıl GSYİH'sinin yüzde 3,2'sini savunmaya ayırarak NATO hedefi olan yüzde 2'nin oldukça üzerinde bir harcama yaptı.