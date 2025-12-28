Litvanya'da Sovyet karşıtı anıta zarar veren 3 kişiye hapis

Litvanya Kaunas Bölge Mahkemesi, sanıkların bu eylemle yalnızca bir anıtı hedef almadığını, aynı zamanda Litvanya’ya karşı düşmanca faaliyetlerde bulunan yabancı bir devlete yardım ettiklerini hükme bağladı.

Mahkeme, eylemin Rus askeri istihbaratı GRU ile bağlantılı organize bir faaliyet olduğunu iddia etti.

Mahkeme kararına göre, anıta saldırdıkları belirtilen Nikolai Silin, 3 yıl, Anton Patrakov 4 yıl, Konstantin Venkov ise 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

“KUTSAL SAYILAN BİR MEKANI TAHRİP ETME”

Yargıç Daina Dyburiene, sanıkların; yabancı bir devlete yardım, kamu malına zarar verme ve toplumca kutsal sayılan bir mekanı tahrip etme suçlarından mahkum edildiğini açıkladı. Daha önce tutuklu kaldıkları süreler ve Avrupa tutuklama emri kapsamındaki gözaltılar düşüldüğünde, fiilen yatacakları cezanın yaklaşık 14 ay daha kısa olacağı belirtildi.

Savcılığa göre sanıklar, Litvanya devletini istikrarsızlaştırmayı amaçlayan görevler kapsamında hareket etti. Mahkeme de bu değerlendirmeyi doğrulayarak, sanıkların GRU’ya doğrudan yardım ettiğine hükmetti.

SANIKLARDAN BİRİ ÇİFTE VATANDAŞ

Olay, ülkenin güneyindeki Merkine kasabasında bulunan Ramanauskas-Vanagas anıtının tahrip edilmesiyle gündeme gelmişti. Patrakov Rus vatandaşıyken, Silin ve 2005 doğumlu Venkov’un çifte Rus-Estonya vatandaşlığı bulunuyor.

Litvanya’da Ramanauskas-Vanagas, 2. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği'ne karşı silahlı direnişi yöneten bir komutan olarak ulusal kahraman kabul ediliyor.

Mahkeme kararına karşı 20 gün içinde temyiz yolu açık.

RAMANAUSKAS-VANAGAS KİMDİR?

Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 2. Dünya Savaşı sonrasında Litvanya’daki Sovyet yönetimine karşı yürütülen silahlı harekatın en önemli liderlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Sovyet güvenlik servisi KGB tarafından 1956’da yakalanan Ramanauskas, yargılandıktan sonra 1957’de idam edildi. Litvanya’da ulusal kahraman kabul edilen Ramanauskas-Vanagas’ın adı ülke genelinde çeşitli anıtlar ve sokaklara verildi.