Litvanya’da Vilnius Havalimanı ‘balon şüphesi’ nedeniyle yeniden kapatıldı

Avrupa genelinde Kopenhag ve Brüksel dâhil birçok havalimanı, son dönemde insansız hava araçları ve benzeri cisimlerin görülmesi üzerine operasyonlarını durdurmak zorunda kalmıştı. Vilnius Havalimanı ise ekim ayı başından bu yana en az 10 kez kapatıldı.

Litvanya makamları, söz konusu balonların kaçakçıların taşıdığı hava balonları olduğunu ve bunlarla kaçak sigara sevkiyatı yapıldığını belirtiyor. Vilnius, bu yöntemle yapılan uçuşlara Belarus’un izin verdiğini söyleyerek Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu “hibrit saldırı” yürütmekle suçluyor.

Litvanya, ekim ayında bu nedenle Belarus sınırındaki iki geçiş noktasını kapatmış, ancak hava trafiğindeki kesintilerin azalması üzerine geçişleri geçen hafta yeniden açmıştı.

Belarus lideri Lukaşenko ise sınır kapatılmasını “çılgın bir sahtekarlık” olarak nitelendirerek Batı’yı Belarus ve Rusya’ya karşı hibrit savaş yürütmekle suçladı ve Avrupa’nın yeniden “tel örgülerle bölünmüş bir döneme” döndüğünü öne sürdü.