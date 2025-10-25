Litvanya’da "Belarus balonları" alarmı: Hava sahası kapatıldı

Belarus'tan gelen balonlar, ekim ayı içinde yaşanan dördüncü hava trafiği kesintisi oldu. Son haftalarda Avrupa genelinde drone’lar ve tanımlanamayan hava ihlalleri nedeniyle Kopenhag, Münih ve Baltık bölgesindeki birçok havaalanında benzer aksaklıklar yaşanıyor.



Litvanya makamları, bu balonların kaçak sigara taşıyan kaçakçılar tarafından gönderildiğini belirtirken, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun bu faaliyetleri engellememesinden de siyasi sorumluluk taşıdığını savunuyor.



Litvanya Başbakanı Inga Ruginienė, ulusal güvenlik komisyonunun önümüzdeki hafta toplanarak durumun ayrıntılı şekilde değerlendirileceğini duyurdu.