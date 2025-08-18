Litvanya'dan 50 kilometrelik dev sınır savunma planı

Litvanya, Rusya ve Belarus sınırlarını olası tehditlere karşı korumak amacıyla çok katmanlı bir savunma hattı inşa edeceğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Litvanya, tekil savunma önlemlerinden birleşik ve üç kademeli bir savunma hattına geçiyor. Bu, daha derinlikli, daha kontrollü ve NATO/AB entegrasyonu güçlü bir sınır güvenliği sağlayacak” ifadelerine yer verildi.



Açıklanan plana göre, savunma hattı yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda olacak:



5 kilometrelik birinci hat, sınır kontrol noktalarının gerisine kurulacak, tanksavar hendekleri, mayın tarlaları, siperler ve tahkimatları içerecek.

15 kilometrelik ikinci hatta drenaj kanalları, kapatılmış köprü başları, mühendislik ekipman bölgeleri bulunacak ve köprülerin yıkıma hazır hale getirilecek.

Üçüncü hat ise, gerektiğinde yolları kapatmak için devrilebilecek ağaçlarla desteklenecek.

Litvanya yönetimi, bu savunma önlemlerini yaklaşık 275 km’lik Rusya (Kaliningrad) sınırı ve 679 km’lik Belarus sınırı boyunca uygulamayı hedefliyor.