Liverpool taraftarının arasına dalan sürücünün kimliği açıklandı

Birçok görüntü ve görgü tanığı ifadesinin incelendiğini kaydeden Hammond, "Tüm kurbanların hak ettikleri adalet yerini bulacak." dedi. Sims ise açıklamasında, "Bu olay çoğumuzu şok etti ve üzdü. Biliyorum ki birçok kişide hala soru işaretleri ve endişeler var. Dedektiflerimiz yorulmadan bu soruların cevaplarını bulmak için çalışıyor. Elimizde olduğunda daha fazla bilgiyi paylaşacağız." diye konuştu.

BİR ŞİRKETTE MÜDÜR



Doyle ile ilgili herhangi bir spekülasyona yer vermeden yasal sürecin işleyeceğini belirten Sims, "79 kişi bu olayda yaralandı. 7 kişinin tedavisi hala hastanelerde sürüyor. Umarım tüm yaralılar ve görgü tanıkları iyileşecek zamanı bulur." ifadelerini kullandı.



İngiliz medyası ise, Doyle'un 3 erkek çocuk babası, bir şirkette müdür olarak çalışan iyi gelirli bir "aile babası" olduğunu bilgisini paylaştı.



NE OLMUŞTU?



Liverpool futbol kulübünün pazartesi günü gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlaması sırasında bir araç Water Street'te toplanan yüzlerce taraftarın arasına dalmıştı. Merseyside Polisi, olay yerinde gözaltına aldığı şahsın adını açıklanmasa da 53 yaşında beyaz bir İngiliz olduğu bilgisini paylaşmıştı. Olayda yaralanan 79 kişiden en küçüğünün 9 yaşında, en yaşlısının ise 78 yaşında olduğu belirtilmişti.