Liverpool'da şampiyonluk kutlayan taraftarların arasına araç daldı

İngiltere'nin Liverpool şehir merkezinde bir aracın, sokakta Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig zaferini kutlayan insanlara çarpmasının ardından olay yerine acil müdahale ekipleri sevk edildi.



Olay binlerce taraftarın kutlama için şehir merkezinde caddeleri doldurduğu sırada yaşandı.

Bölgeden sorumlu Merseyside polisi, aracı kullanan kişinin olay yerinde gözaltına alındığını açıklarken, bir polis sözcüsü, "Şu anda Liverpool şehir merkezinde meydana gelen bir trafik kazasıyla ilgili ihbarlarla karşı karşıyayız" dedi.

Sözcünün açıklamasında "Bugün, 26 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18:00 civarında, Water Caddesi'nde bir aracın çok sayıda yayaya çarptığı yönündeki ihbarlar üzerine bizimle iletişime geçildi" ifadeleri yer aldı.



Polis sözcüsü ayrıca acil müdahale ekiplerinin olay yerinde çalışmaya devam ettiğini ve ilerleyen dakikalarda yeni güncellemelerin yayınlanacağını bildirdi.

Ölü veya yaralı sayısı açıklanmazken, olayın bir kaza mı, yoksa bir saldırı mı olduğu sorusu da henüz cevaplanmadı.

BAŞBAKAN STARMER: GÖRÜNTÜLER DEHŞET VERİCİ

Olayla ilgili konuşan İngiltere Başbakanı Starmer, "Liverpool’daki görüntüler dehşet verici. Yaralanan veya etkilenen herkesin yanındayım. Gelişmelerle ilgili bilgilendiriliyorum." dedi.