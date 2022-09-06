Liz Truss resmen İngiltere Başbakanı oldu

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Liz Truss'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi. Böylece Liz Truss, resmen İngiltere Başbakanı oldu. Truss ülkede bu göreve gelen üçün kadın. Johnson gün içinde başbakanlık konutunu terkettikten sonra Kraliçe Elizabeth'e istifasını vermişti. İkilinin görüşmesi 40 dakika sürmüştü.

Haberler - ntv.com.tr 06.09.2022 - 15:08 | Son Güncelleme : 06.09.2022 - 15:12

Liz Truss resmen İngiltere Başbakanı oldu

'de , iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğine seçilen Liz Truss'a hükümet kurma görevini verdi. 

Kraliçe'nin bu hamlesiyle Truss'un Başbakanlığı görevi kesinleşti. 

Truss, 'le görüşmesinin ardından başkent Londra'ya dönecek ve burada görevindeki ilk konuşmasını yapacak. Liz Truss'ın bugün yeni kabinesini açıklaması öngörülüyor.

JOHNSON İSTİFASINI KRALİÇE'YE TESLİM ETTİ

Başbakanı , Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu.

Johnson, yaz tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren 'le görüşerek istifasını sundu. Johnson'a, eşi Carrie Johnson da eşlik etti.

Görüşmenin yaklaşık 40 dakika sürdüğü belirtildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Johnson'ın istifasının Kraliçe tarafından kabul edildiği bildirildi.

Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylamanın sonucu dün açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı.

Böylelikle, parti içerisindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.

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