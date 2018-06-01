İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belediye Başkanı Sadık Han, İngiltere'de hükümetin terör örgütü PKK'nın yararlandığı yasal boşlukları gidermesi gerektiğini söyledi.

Londra’da yaşayan Türk toplumunca kentin kuzeyindeki Aziziye Camisi'nde düzenlenen iftara katılan Londra Belediye Başkanı Han, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türk vatandaşlarının kentinekonomik, kültürel ve sosyal hayatına yaptığı katkıyı öven Han, “Londralı” diye nitelendirdiği Türklerin Londra’nın “dünyanın en muhteşem kenti olmasına yardım ettiğini” ifade etti.



Türk toplumunun iftar davetine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Han, Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı olarak geride bıraktığı 2 yılda Türk vatandaşlarının da desteğini arkasında hissettiğini kaydetti.



“Türkler de Londra’daki diğer azınlıkların yaşadığı sorunların büyük bölümünü yaşıyor.” diyen Han, “Tıpkı diğer topluluklar gibi onlar da ucuz barınma, çocukları için eğitim ve iş ihtiyacı içinde. Türk toplumu ayrıca girişimci de. Belediyenin onlara ihtiyaç duydukları desteğin verilmesinisağlamaya çalışıyorum” diye konuştu.



Türklerin de ülkedeki Müslüman toplumun parçası olarak İslamofobi'nin hedefi haline gelebildiğine dikkati çeken Han, “Ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadele ediyoruz. Londra polisi tüm nefret suçlarına karşı sıfır tolerans gösteriyor. Aziziye Camisi'nin de yer aldığı Hackney ilçesi güzel bir örnek teşkil ediyor. Türkler birer Londralı olarak belediyeyle, bölge milletvekilleriyle ve benimle örnek bir işbirliği içinde kentin yaşamına katkı sağlıyor” değerlendirmesini yaptı.



''BU TÜR GRUPLARIN YASAL BOŞLUKLARI KULLANMASI KABUL EDİLEMEZ"



Londra Polis Teşkilatı kendisine bağlı olan Han, kentte terör örgütü PKK yandaşlarının zaman zaman düzenlediği gösterilere göz yumulmasıyla ilgili soruya “Bu konuda gayet açık bir tutumum var. Bu tür grupların yasal boşlukları kullanması kabul edilemez" yanıtını verdi.



"Bir grup, terör listesine girmiş ise bunun üyesi olmak da yasa dışı hale gelir." diyen Han, "Bu durumda bizde harekete geçeriz, polis de harekete geçiyor. Bu grup yasal boşluklardan yararlanıyorsa, bence hükümetin ve İçişleri Bakanının bu yasal boşlukları gidermek için harekete geçmesi önem taşıyor” değerlendirmesini yaptı.



TRUMP'IN LONDRA ZİYARETİ



Kamuoyu önünde polemiğe girdiği ABD Başkanı Donald Trump’ın Londra’ya temmuz ayında yapması beklenen ziyaretle ilgili de değerlendirme bulunanan Han, “İngiltere ve ABD’nin her zaman özel bir ilişkisi oldu. Amerikan kültürünü, halkını ve Londra’ya yaptıkları katkıları memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak korkarım ki ABD Başkanı Trump'ın söylediği ve yaptığı bazı şeyler bizim bildiğimiz ABD’yi yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.



Trump’ın geçen yıl aşırı sağcı “Önce Britanya” (Britain First) örgütünün bir yöneticisinin İslam karşıtı videolarını Twitter hesabından paylaştığını hatırlatan Han,“Trump’ın 'Önce Britanya' gibi ırkçı bir grubun, toplumlar arasına nefret ekmeye çalışan aşırı sağcı bir grubun mesajını paylaşmasıdoğru değildi. Bundan dolayı özür dilemeliydi” diye konuştu.



“Trump, hem Batılı, hem de Müslüman olunamayacağını, Müslüman olmak ile Batılı değerlerin uzlaşmayacağını düşünüyor gibi'' ifadesini kullanan Han, şunları kaydetti:



“Bence Trump, yanlış düşünüyor. Burada hem Londralı, hem de Müslüman olmakla iftihar eden insanlar yaşıyor. ABD’de de hem Amerikalı hem Müslüman olmakla iftihar eden insanlar var. Eğer Londra’ya gelirse, burada çeşitliliğin ve farklılığın zaaf değil, bir kuvvet olduğunu kendi gözleriyle görür diye ümit ediyorum.”



Aziziye Camisi'ndeki iftar davetine Han'ın yanı sıra Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran ile Türk toplumunun ve bölgedeki Yahudi ve Hristiyan cemaatlerin temsilcileri de katıldı.