Londra bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi öldü
Londra'da bir evde çıkan yangınla ilgili 41 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
İngiltere'nin başkenti Londra’nın kuzeybatısında yer alan Stonebridge bölgesindeki bir evde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangında yaşları 4, 8 ve 15 olan 3 çocuk ile 43 yaşındaki bir kadının olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan 2 kişinin de ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Polis, yangınla ilgili 41 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
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