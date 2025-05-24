Londra bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Londra'da bir evde çıkan yangınla ilgili 41 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Londra bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi öldü

'nin başkenti ’nın kuzeybatısında yer alan Stonebridge bölgesindeki bir evde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangında yaşları 4, 8 ve 15 olan 3 çocuk ile 43 yaşındaki bir kadının olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 2 kişinin de ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Polis, yangınla ilgili 41 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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