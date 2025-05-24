Londra bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi öldü

İngiltere'nin başkenti Londra’nın kuzeybatısında yer alan Stonebridge bölgesindeki bir evde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangında yaşları 4, 8 ve 15 olan 3 çocuk ile 43 yaşındaki bir kadının olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 2 kişinin de ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.



Polis, yangınla ilgili 41 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.