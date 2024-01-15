Londra Borsası'na eylem hazırlığı: 6 gözaltı

İngiltere'de polis ekipleri, İsrail karşıtı bir grubun Gazze'deki saldırılara dikkat çekmek için başkent Londra'daki Menkul Kıymetler Borsası'nın işleme açılmasını engellemek üzere eylem planladıklarını belirledi.

"Filistin Eylemi" adlı grubun üyeleri oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 3’ü kadın toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Londra polisinden yapılan açıklamada, şüphelilerden 3'ünün Liverpool, 2'sinin Londra ve birinin ise Brighton kentinde gözaltına alındığı ve tutuklandığı kaydedildi.



Soruşturmayı yürüten Başkomiser Sian Thomas, "Bunlar önemli tutuklamalar. Bu grubun başarılı olması halinde yıkıcı ve zarar verici ciddi sonuçları olabilecek bir eylem gerçekleştirmeye hazır olduğuna inanıyoruz" dedi.