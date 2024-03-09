Londra "Filistin'e özgürlük için" yürüdü

Londra'da Filistin için özgürlük isteyen protestocular, "Soykırımı durdurun" dedi. Eylemde, yasa dışı yerleşimlere de tepki vardı.

Londra "Filistin'e özgürlük için" yürüdü

'nin başkenti Londra'da 'e destek yürüyüşü yapıldı.

Gazze'de, 7 Ekim'den bu yana devam eden bombardımanına tepki gösteren protestocular, Filistin için özgürlük istedi.

Protestoculardan biri, şunları söyledi: "Soykırımı durdurun, İsrail'i silahlandırmayı bırakın, çocukları ve bebekleri öldürmeyi bırakın. Barışa ihtiyacımız var. Bu rejimi boykot etmeliyiz."

Eylemde, Tel Aviv hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim politikaları da eleştirildi.

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