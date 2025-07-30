Londra hava sahası kapatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da tüm hava sahasının teknik arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Londra hava sahası kapatıldı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yapılan açıklamada, radar sisteminde meydana gelen teknik sorun nedeniyle Kontrollü Hava Sahası'nın (CTA) kapatıldığı belirtildi.

Yetkililer, radar sistemindeki sorunun uçuş güvenliğini doğrudan etkilediğini kaydederek, tüm seferlerin askıya alındığını açıkladı.

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