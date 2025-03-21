Londra havalimanında elektrik kesintisi: Bütün uçuşlar iptal edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da trafoda çıkan yangın nedeniyle havalimanına elektrik verilemedi. Bu nedenle bugün tüm gün boyunca uçuşlar iptal edildi.

Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanını besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının "önemli bir elektrik kesintisine" neden olmasının ardından havalimanının bugün gece yarısına kadar kapatıldığı belirtildi.



Tüm yolculara havalimanına seyahat etmemelerinin tavsiye edildiği açıklamada, "Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59'a kadar kapalı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.



Heathrow Havalimanı'nın kapatılması, Londra'nın batısındaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle çok sayıda evin elektriksiz kalmasının ardından gerçekleşti.

Avrupa genelinde hava trafiğini kontrol eden Eurocontrol firması Heathrow'a giden uçakların çevre kentlere yönlendirildiğini duyurdu.



Heathrow, geçen yıl Dubai'den sonra dünyanın en yoğun ikinci havalimanı.