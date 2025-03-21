Londra havalimanında trafo yangını: Yolcular için kurtarma uçuşları başlatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow havalimanı'na elektrik veren trafoda yangın çıktı.

Havalimanı karanlığa gömülürken tüm uçuşlar bugün boyunca iptal edildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, havalimanını besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının "önemli bir elektrik kesintisine" neden olmasının ardından havalimanının bugün gece yarısına kadar kapatıldığı belirtildi.



Elektrik şirketi National Grid, North Hyde trafo merkezindeki yangının ardından 62 bin eve yeniden elektrik sağladığını açıkladı.



4 bin 900 evin hala elektriksiz olduğu ve onarım çalışmalarının sabaha kadar devam edeceği belirtiliyor.



Ryanir Havayolları, havalimanının kapatılmasından etkilenen yolcular için 8 kurtarma uçuşu başlattığını açıkladı.

İtfaiye'den daha sonra yapılan açıklamada, Heathrow'un kapanmasına neden olan yangın kontrol altına alındığı bildirildi.