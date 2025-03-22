Londra havalimanındaki yangın söndürüldü

Londra'daki Heathrow Havaalanı'nda başlayan trafo yangını söndürüldü.

Havalimanının şu anda tamamen çalışır durumda olduğu bildirildi.

Yangın, Avrupa'nın en işlek hava merkezini kapatmış ve seyahat kargaşasına yol açmıştı.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre havaalanı sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, "Heathrow'un bugün açık ve tamamen operasyonel olduğunu teyit edebiliriz. Havalimanındaki ekipler, dün havalimanı dışındaki bir elektrik trafo merkezinde meydana gelen kesintiden etkilenen yolculara destek olmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam ediyor" diye konuştu.



Uçuşların yeniden başlamasıyla Heathrow'a giden yolda da trafiğin yeniden başladığı belirtildi.