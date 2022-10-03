Londra Maratonu'nda ölüm

2022 Londra Maratonu'na katılan 36 yaşındaki erkek İngiliz yarışmacı bitiş çizgisine yaklaşık 5 kilometre kala fenalaştı. Hastaneye kaldırılan yarışmacı kurtarılamadı. Ailesinin isteği üzerine adı açıklanmayan sporcunun ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Londra Maratonu'nda ölüm

2022 Maratonu'na katılan adı açıklanmayan bir yarışmacı, müsabaka sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Londra Maratonu'nda ölüm - 1

Organizasyondan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen maratonda bitiş çizgisine yaklaşık 5 kilometre kala fenalaşarak yere yığılan 36 yaşındaki erkek İngiliz yarışmacının, üç dakika içinde ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırılmasına rağmen verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

Ailesinin isteğiyle adı açıklanmayan sporcunun ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından belli olacak.

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