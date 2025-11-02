Londra treninde bıçaklı saldırı: 10 yaralı, 2 gözaltı

İngiltere polisi, cumartesi geç saatlerde Londra’ya giden bir trendeki bıçaklı saldırının ardından iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay Huntingdon kentindeki istasyondan Londra'ya giden trende meydana geldi. “Şu anda Huntingdon’a giden bir trende birden fazla kişinin bıçaklandığı bir olaya müdahale ediyoruz,” açıklamasını yapan Britanya Ulaştırma Polisi, 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



Cambridgeshire polisi de “çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını” bildirdi. Yaralı sayısı ya da hastaneye kaldırılan kişi sayısı resmi olarak açıklanmazken, bazı İngiliz basın organları yaklaşık 10 kişinin yaralandığını yazdı.

Bölgede demiryolu hizmeti veren London North Eastern Railway (LNER) şirketinden yapılan açıklamada Huntingdon'dan geçen tüm hatların kapalı olduğunu ve acil durum ekiplerinin bölgedeki olaya müdahale ettiğini bildirdi. LNER'den yolculara seyahatlerini erteleme ve istasyonlara gitmeme uyarısı yapıldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “dehşet verici” olayı “son derece endişe verici” olarak nitelendirdi. Starmer, X hesabından yaptığı açıklamada, “Düşüncelerim etkilenen herkesle. Acil servislerin hızlı müdahalesi için teşekkür ediyorum,” dedi.

SUÇ ORANI ARTIYOR

Resmi verilere göre, İngiltere ve Galler’de bıçaklı saldırılar 2011’den bu yana istikrarlı biçimde artıyor. Silah yasaklarının dünyadaki en katı olduğu ülkelerden biri olan İngiltere’de, bıçaklı saldırılar Başbakan Starmer tarafından “ulusal kriz” olarak tanımlanmış durumda.

İşçi Partisi hükümeti, bu tür suçların önüne geçmek için çeşitli önlemler alıyor. Kamusal alanda bıçak taşımak dört yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.