Londra'da 5 bin kişinin banka detayları çalındı

Londra'da yerel ulaşım yönetim organı Transport for London (TfL), sistemlerine yönelik bir siber güvenlik saldırısında yaklaşık 5 bin müşterinin banka detaylarına erişilmiş olabileceğini açıkladı.

Londra'da 5 bin kişinin banka detayları çalındı

TfL'nin bugün müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mailinde, 1 Eylül'de sistemlerinde bazı şüpheli faaliyetlerin tespit edildiği ve erişimi sınırlandırmak üzere harekete geçildiği belirtildi.

Mailde kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, araştırmalar kapsamında bazı müşteri verilerine erişildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Bu veriler arasında bazı müşterilerin isim, e-posta adresleri ve ev adresleri dahil olmak üzere iletişim bilgilerinin yer aldığı aktarılan mailde, toplu taşıma kartı Oyster kart iade verilerine ve yaklaşık 5 bin müşterinin banka hesaplarına erişilmiş olabileceği ifade edildi.

Mailde siber saldırıdan etkilenen müşterilere ulaşım sağlanacağı belirtilerek, önlemlerin sürdürüldüğü aktarıldı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı.

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