Londra’da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan önemli bir turizm merkezi olan Tower Bridge yakınlarındaki bir iş yerinde bıçaklı saldırı düzenlendi.

Polis, saldırıda 58 ve 27 yaşlarındaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırıyla ilgili cinayet soruşturması başlatıldığını aktaran polis, şüpheli 1 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Şüphelinin ağır yaralı olduğu ve hastaneye kaldırıldığını belirten polis, "Soruşturmamız henüz ilk aşamalarında ve bu şok edici olayın tüm nedenlerini anlamaya çalışıyoruz. Bu noktada olayın terörle bağlantılı olduğuna inanmıyoruz ve halk için başka bir risk söz konusu değil" dedi.