Londra’da bıçaklı saldırı: 5 kişi yaralandı, şüpheli aranıyor

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneyindeki bir etkinlikte düzenlenen bıçaklı saldırıda beş kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Polisin açıklamasına göre, olay, bugün yerel saatle 04.20 sıralarında Thamesmead bölgesinde yaşandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



The Independent gazetesinin haberine göre, Londra Ambulans Servisi’nden bir sözcü, Nathan Way’deki bıçaklı saldırıyla ilgili olarak kendilerine saat 04.17’de ihbar geldiğini belirtti. Açıklamaya göre, bu ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk yardım ekipleri, olay yerinde tedavi ettikleri üç kişiyi ardından hastaneye kaldırdı. İki kişinin ise başkaları tarafından hastaneye kaldırıldığı düşünülüyor.



Saldırıyla ilgili henüz gözaltı işlemi yapılmazken, Metropolitan Polisi konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerden kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.



Polisin açıklamasında olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü ve güvenlik kordonunun gün boyunca olay yerinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

