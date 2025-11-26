Londra'da büyük depo yangını

İngiltere'nin başkenti Londra'da salı günü sabah saatlerinde iki katlı depo olarak kullanılan binada yangın çıktı. 150'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği depoda, havai fişeklerin bulunduğu tahmin ediliyor.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patlamalar yaşandığı bildirildi. Vatandaşlar çok sayıda patlamanın meydana geldiğini aktardı.

Bölgedeki üç okul, sanayi sitesi ve bazı yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

İtfaiye yangının büyüklüğünü acil durum olarak nitelendirdi. Depo'nun çatısı söndürme çalışmaları sırasında çöktü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.