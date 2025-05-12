Londra'da elektrik kesintisi: Yolcular metroda mahsur kaldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da elektrik kesintisi nedeniyle metro ulaşımı felç oldu. Birçok hat kullanılamaz hale gelirken yolcular metroda mahsur kaldı.



İngiltere Ulusal Şebekesi (National Grid) Londra'nın merkezindeki iletim şebekesinde arıza meydana geldiğini açıklayarak özür diledi.



Açıklamada arızanın saniyeler içinde çözüldüğü ve kablo arızasından çıkan ufak çaplı bir yangının kontrol altına alındığı ifade edildi. Arıza sonucu ortaya çıkan voltaj düşüşünün söz konusu kaosa sebebiyet verdiği öğrenildi.



National Grid tüm şebekeyi tekrar çalışır hale getirmek için halen çalıştıklarını söylerken, yolcular metrolarda mahsur kaldıklarını ve sıcaktan kötü etkilendiklerini belirtiyor.



"KAPILAR AÇILMADI"



SKY News'e konuşan bir yolcu, "Elektrik yoktu ve kapılar açılmıyordu" dedi.



"Büyük valizleri olan çok sayıda turist, ayrıca yaşlılar ve engelliler asansörler çalışmadığı için merdivenlere tırmanmak zorunda kaldı."



Bir başka yolcu aracın çok sıcak olduğunu ve "kabus gibi" anlar yaşadıklarını belirtti.



Yolculardan biri personele çabaları için teşekkür ederken, bir başkası "Personel ne yapacağını veya bu olayı nasıl yöneteceğini bilmiyordu" ifadelerini kullandı.



Ulaşımın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.