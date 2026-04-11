Londra'da Filistin’e destek gösterisine müdahale. 212 kişi gözaltına alındı

İngiltere’nin başkenti Londra ’da yüzlerce kişi, hükümet tarafından yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" (Filistin için Eylem) grubuna destek için meydanları doldurdu. İsrail ’in Gazze Şeridi’ndeki sivillere yönelik saldırılarını protesto eden gruba destek için başkentteki Trafalgar Meydanı’nda bir araya gelen göstericiler, "Soykırıma karşı duruyorum. Filistin için Eylem grubunu destekliyorum" sloganlarının yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Bazı göstericiler de protesto haklarını savunmaya yönelik ve ABD-İsrail karşıtı sloglanların yazılı olduğu dövizler açtı.

PROTESTOLARDA 212 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI



İngiltere’deki yargı alanındaki haksızlıklarla mücadele eden "Defend Our Juries" (Jürilerimize Sahip Çıkalım) adlı aktivist grubun çağrısıyla "Herkesin Günü" adı altında düzenlendi. Aktivistler, protesto kapsamında "Filistin için Eylem grubuna yönelik yasağa karşı amansız direniş göstermeyi" hedeflediklerini aktardı.

Güvenlik güçleri ise protestolar sırasında birçok göstericiyi gözaltına aldı. Londra polisinden yapılan açıklamaya göre yerel saat ile 16.50 itibariyle toplamda 212 kişi gözaltına alındı. Polis, gözaltı sayısının ilerleyen süreçte artmasının beklendiğini kaydetti.

2 BİN 200’DEN FAZLA KİŞİ GRUBA DESTEK SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI



İngiltere basınında yer alan haberlerde, "Filistin için Eylem" grubunun geçtiğimiz yıl İngiltere eski İçişleri Bakanı Yvette Cooper tarafından yasaklanmasından bu yana, gruba destek verdikleri iddiasıyla bugüne kadar 2 bin 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını yazdı.

FİLİSTİN EYLEMİ GRUBUNUNUN YASAKLI ÖRGÜT İLAN EDİLMESİ



Filistin Eylemi grubu, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze’ye yönelik başlattığı saldırıların ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton Hava Üssü’ne giren grup üyeleri, Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığı gerekçesiyle 2 askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Gelişmenin ardından harekete geçen İngiltere hükümeti, grubu 5 Temmuz itibariyle örgütü yasaklı örgütler arasına almıştı. Filistin Eylemi grubuna üye olan veya destek verenlerin 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılırken, grubun adını taşıyan tişört giymenin ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği kamuoyuna yansımıştı.