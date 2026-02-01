Londra’da gündüz vakti soygun: Maskeli şüpheliler camları kırdı

Londra'nın Richmond bölgesinde bir kuyumcu güpegündüz soyuldu. İki maskeli kişi soygunu gerçekleştirirken, soygun için kuyumcunun camı balyozla kırılmaya çalışıldı. Kırılmayan ancak çatlayarak güçsüzleşen camı bir soyguncu çekerek diğerine vitrindeki mücevherleri almak için fırsat yarattı.

Çaldıkları mücevherleri mavi bir poşete koyan soyguncular olay yerinden koşarak uzaklaştı. Dükkan çalışanları soygunculara karşı vitrindeki eşyaları içeri almaya çalıştı ancak mücevherlerin alınıp soyguncuların kaçmasını engelleyemediler.

Soygundan sonra dükkanın kırık camlarının tahtalarla kapatıldığı görüldü.

Bu soygunun bölgede yeni bir şey olmadığı, 2 gün önce de bir başka kuyumcunun da camlarına balyozla saldırıldığı belirtildi.