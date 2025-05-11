Londra’da havalimanında kaos: Uçuşlar gecikti, uzun kuyruklar oluştu

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Stansted Havalimanı’nda yaşanan bir “bilgi teknolojileri sorunu” sebebiyle yüzlerce yolcu terminalin içinde ve dışında uzun kuyruklar oluşturdu. Sorun sebebiyle uçuşlarda iptaller ve gecikmeler yaşandı.



Yaşanan teknik sorunlar, check-in, bagaj ve güvenlik işlemlerini etkiledi. Yaşanan sorun daha sonra çözülmüş olsa da uçuşlar normale dönmedi. Havalimanından yapılan açıklamaya göre, uçuşlarda halen gecikmeler yaşanıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de çok sayıda yolcunun yanlarındaki valizlerle birlikte havalimanının önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. ITV kanalından sunucu Anne Alexander, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yaşanan sorun sebebiyle uçağını kaçırdığını anlattı.



RYANAIR’DEN AÇIKLAMA



Mirror gazetesinin haberine göre, Londra’nın en büyük üçüncü havalimanında yaşanan olayın ardından açıklama yapan Stansted Havalimanı idaresi, operasyonların “tam anlamıyla eski haline getirilebilmesi için çok çalıştıklarını” belirtti.



Sosyal medyada paylaşım yapan bir diğer yolcu, havalimanında bir “kaosun” içinde kaldığını anlatarak kendisi gibi pek çok yolcunun saatlerce bekleyip uçaklarını kaçırdıktan sonra “vazgeçip evlerine gittiğini” söyledi.



Ryanair havayolu şirketinden yapılan açıklamada, havalimanındaki sorunun “internetin kesilmesinden kaynaklandığı” belirtildi.



“HAVALİMANI TAM BİR KAOS”



Eşiyle birlikte seyahat eden Sheylene Earl, havalimanında yaşanan sorun sebebiyle, 4 günlük bir tatil için gideceği Malta uçağını kaçırdığını anlattı. Earl, “Eşimle birlikte 06.30’daki uçuşumuz için saat 04.45’te check-in yaptırmaya gittik. Check-in yaptırabilsek de bantlar çalışmıyordu. Biz de bu yüzden çantamızı yaklaşık 300 kişinin çantalarıyla beklediği H Bölümü’ne geçtik” dedi.



Burada kendilerine valizlerini burada bırakamayacaklarının söylendiğini aktaran Earl, “Diğer yolcularla birlikte uçuşumuzu beklemek dışında başka seçeneğimiz yoktu… Biz daha kapıya yaklaşamadan kapımız kapandı” diye konuştu.



Bir başka yolcu ise X hesabından yaptığı paylaşımda, “Havalimanı (tam bir) kaos. Çalışanlar ne yapacağını bilmiyordu; insanlar yolcuları yanlış yerlere gönderiyordu. Düzeni sağlamaya çalışırken gerilim yükseldi” ifadelerini kullandı. Bazı yolcular ise yolculara yaşananlara dair yeterli bilgilendirme yapılmadığından yakındı.

