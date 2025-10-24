Londra'da kahvesini rögara döken Türk tartışma konusu oldu: Önce ceza verildi, sonra geri çekildi

Londra’nın batısında yaşayan Burcu Yeşilyurt’a, sabah kahvesinin dibini kaldırım kenarındaki rögara döktüğü için verilen 150 sterlinlik para cezası belediye tarafından iptal edildi.



Olay 10 Ekim’de Richmond istasyonu yakınında meydana geldi. Üç zabıta memuru, işe gitmek üzere otobüs bekleyen Yeşilyurt’u durdurarak çevre kirliliği yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesti. Richmond Belediyesi başlangıçta cezayı savunarak “politikalara uygun şekilde” verildiğini belirtmişti, ancak şikâyet sonrası inceleme sonucunda cezayı iptal ettiğini açıkladı.

"OTOBÜSÜM GELİYORDU"

Yeşilyurt, kahvesinden çok az bir miktarı döktüğünü ve bunun yasak olduğunu bilmediğini söyledi. “Otobüsüm geliyordu, bardağımda çok az kahve kalmıştı. Döküp hemen otobüse binmek istedim. Bir anda üç görevli gelip beni durdurdu, çok şaşırdım” dedi.



Görevliler, eylemin 1990 Çevre Koruma Yasası’nın 33. maddesini ihlal ettiğini belirtti. Yeşilyurt, çevrede bu konuda uyarı levhası bulunmadığını, memurların davranışının “gözdağı verir gibi” olduğunu söyledi.



Richmond Belediyesi, görevlilerin vücut kamerası kayıtlarını incelediğini ve memurların profesyonel davrandığını savundu. Ancak kamu tepkisinin ardından cezayı kaldırdı. Yeşilyurt, “Bu kadar küçük bir şey için verilen ceza orantısızdı” diyerek kararın iptalinden memnuniyet duyduğunu söyledi.