Londra'da kritik dörtlü zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir araya geldi. Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu dörtlü zirve başladı.
NTV Haber 03.12.2019 - 18:24| Son Güncelleme : 03.12.2019 - 19:02
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.