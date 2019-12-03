Londra'da kritik dörtlü zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir araya geldi. Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu dörtlü zirve başladı.

20191203_2_39654230_50034672_Web.jpg

İlişkili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için İngiltere'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için İngiltere'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson'un katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve, Londra'da başladı.

Ayrıntılar birazdan...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...