Londra'da Melania Trump belgeseli için sadece 3 bilet satıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, hayatını konu alan “Melania” adlı belgeselle gündemde. Amazon MGM Studios tarafından 40 milyon dolara satın alınan ve Melania Trump'a da önemli bir ödeme içerdiği söylenen yapım, yaklaşık 35 milyon dolara mal olan küresel bir pazarlama kampanyasıyla da desteklendi.



Belgesel, Trump'ın Ocak 2025'te iktidara dönüşüne kadar geçen 20 günlük döneme odaklanıyor.



Ancak tüm bu uluslararası çalışmalara rağmen belgesel İngiltere’de oldukça sönük bir başlangıç yaptı. Belgeselin cuma günü yapılacak Londra prömiyeri öncesinde, Islington’daki bir sinemada saat 15:10’daki gösterim için yalnızca bir bilet satıldığı, aynı gün saat 18.00’deki ikinci seans için ise sadece iki bilet alındığı bildirildi.

VUE ÇOK SAYIDA TEPKİ ALDI



Öte yandan, Londra genelindeki Vue sinemalarında planlanan 28 ayrı gösterimin tamamında koltukların boş olduğu belirtildi. Vue CEO'su Tim Richards, The Telegraph'a verdiği bir röportajda, belgeseli sinemalarında gösterme kararını eleştiren çok sayıda e-posta aldığını açıkladı.

Belgeselde Melania Trump’ın diplomatik temasları, Gizli Servis operasyonları, kişisel anlar ve Donald Trump’ın mizahına dair kısa kesitler de yer alıyor.



Kamuya açık gösterim öncesinde donald Trump ve First Lady’nin perşembe günü John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi’ndeki prömiyere katılması bekleniyor.



Melania Trump, filmi tanıtmak için bir gün önce New York Borsası’nın açılış zilini de çalmıştı.