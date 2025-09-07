Londra'da "Palestine Action" eylemi: Yüzlerce gözaltı

İngiltere'de İsrail ile ticaret yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan "Palestine Action"ın yasaklanmasına karşı çıkan "Defend Our Juries" adlı grubun çağrısıyla başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda yüzlerce kişi toplandı.

Yasağa karşı çıkan eylemciler, yanlarında boş pankartlar ve kalemler getirerek, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazdı.



Londra Metropolitan Polisi göstericilere müdahale etti ve 425'ten fazla kişiyi gözaltına aldı.



Londra Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada gözaltıların çoğunluğunun, "Terörizm Yasası kapsamında suç teşkil eden yasaklı bir örgüte destek verildiği" gerekçesiyle yapıldığı vurgulandı.



PALESTİNE ACTİON

"Palestine Action"ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım, 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atılmıştı.



Grup üyeleri, hava üssüne girerek 2 İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, 2 uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtmişti.

Grup, 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınmış ve yasağın yürürlüğe girmesiyle gruba üyelik veya destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılmıştı.

Ayrıca, grubun adını taşıyan tişört ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği belirtilmişti.