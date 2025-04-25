Londra’da savaş simülasyonu: Rusya Ukrayna’ya değil İngiltere’ye saldırsa ne olurdu?

Rusya-Ukrayna savaşı 3 yılı aşkın süredir devam ederken, İngiltere Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığı 24 Şubat 2022 gecesi yaşananlara dayanarak kendi hava savunma sistemlerine olası bir saldırı konusunda simülasyon yaptı.

Tuğgeneral Blythe Crawford, simülasyonun sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, sonuçların “iyi bir resim çizmediğini” söyledi.



“SONUÇLAR İYİ DEĞİL”



Business Insider haber sitesinin aktardığına göre, üst düzey hava kuvvetleri yetkilisi, İngiltere’nin Ukrayna’nın işgalinin Ukrayna yerine İngiltere’yi hedef almış olması halinde bu durumun hava savunması üzerindeki etkisini görmek için bir simülasyon gerçekleştirdi. Crawford, dün başkent Londra’da düzenlenen Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü konferansında, sonucun “iyi bir fotoğraf vermediği” bilgisini verdi.



Crawford’ın verdiği bilgilere göre, İngiltere’nin Hava Savaş Alanı Eğitim Merkezi, 24 milyon pound değerindeki “Gladiator” simülasyon sistemini kullanarak “Ukrayna’nın 1’inci Gecesi” isimli bir simülasyon yaptı ve saldırının İngiltere’yi hedef almış olması halinde neler olabileceğini inceledi. Komutan, simülasyonun kesin sonuçları hakkında detay vermezken, İngiltere’nin hava savunmasının iyi bir netice vermediği anlaşıldı. Crawford, simülasyonun kendilerine “sert bir ders” verdiğini belirtti.



“RUSYA, KUZEY FİLOSUNU HAREKETE GEÇİREBİLİRDİ”



Basın toplantısında konuşan Crawford, Ukrayna’da yaşananların kendilerini de “benzer bir senaryonun İngiltere’yi hedef alması halinde bu sorunu nasıl çözecekleri” konusunu mercek altına almaya ittiğini anlattı.



Business Insider’ın verdiği bilgilere göre, Rusya’nın Ukrayna yerine İngiltere’ye saldırması halinde Rusya Kuzey filosunu harekete geçirebilir ve Atlantik üzerinden bir saldırı düzenleyebilirdi.



“UKRAYNA’DAN DERS ALINMALI”



Crawford, açıklamasında ayrıca “son üç yılda senaryonun karşı koymak durumunda oldukları sistemler açısından çok daha karmaşık bir hal aldığını” anlattı.

Komutan, Ukrayna’da faaliyet gösteren yüzlerce insansız hava aracına işaret ederek “buradaki sınama, bunların hepsiyle nasıl baş edilir ya da hepsiyle baş edilir mi” sorusu olduğunu belirtti.

Ukrayna’da olanların bir “uyandırma çağrısı” olduğuna işaret eden Crawford, havada üstünlük kavramının da ciddi anlamda değiştiğine işaret etti.

İngiltere’ye saldırının sadece bir simülasyon olduğunu söyleyen Crawford, Batılı ülkelerin Ukrayna’da olanlardan ders çıkarması gerektiğini, ülkelerindeki üslerin güvenli olduğunu varsayamayacaklarını anlattı.

