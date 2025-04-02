Londra'da seri tecavüzcü skandalı:  Kurban sayısı artıyor

İngiltere'nin başkenti Londra’da 10 tecavüz suçundan hüküm giyen ve kadınları uyuşturarak saldırdığı belirlenen Çinli doktora öğrencisi Zhenhao Zou’nun kurbanlarının sayısının çok daha fazla olabileceği belirtiliyor.

Metropolitan Polisi, mahkumiyetin ardından 23 kadının daha Zou’nun kendilerine saldırmış olabileceğini belirterek şikayette bulunduğunu açıkladı.



28 yaşındaki Zou, 2019-2024 yılları arasında Londra'da üç, Çin'de ise yedi kadına tecavüz etmekten suçlu bulunmuştu. Zou’nun tecavüzlerinin çoğunu kameraya aldığı ve bu görüntülerin mahkumiyetinde önemli delil olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

KURBANLARINA İLAÇ VERİYORDU





Polis, Zou’nun kadınlara saldırdığı 58 video ele geçirdiğini ve birçok kurbanın hala tespit edilmediğini belirtiyor.



Metropolitan Polisi Komutanı Kevin Southworth, "Temyiz çağrımızdan sonra bir ay içinde 23 kurbanın öne çıkması, durumun ciddiyetini gösteriyor" dedi.



Yetkililer, bazı şikayetçilerin Londra dışında Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa’da yaşadığını açıkladı.



Mahkemede sunulan video kayıtlarında Zou’nun kurbanlarının çoğunun, kendisine verdiği ilaçlar nedeniyle bilinçsiz veya sersemlemiş olduğu görüldü. Videoların jüri üyelerini gözyaşlarına boğduğu belirtilirken, Zou’nun kadınları evine içki içmeye davet ettiği ve ardından saldırdığı ifade edildi.

