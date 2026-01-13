Londra'da Türk mafyasına baskın

İngiltere'nin başkenti Londra'da organize suç çetelerine yönelik operasyonlar yoğunlaşmış durumda.

Polis, son operasyonda kapıyı kırarak girdikleri adreste 35 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, uyuşturucu temin etmek suçlamasıyla yargılanmak üzere hakkında işlem başlatıldı.

POLİSLERİN HEDEFİNDE TÜRK ÇETELER VAR

Başmüfettiş Rick Sewart, "Bombacılar" ve "Tottenham Boys" gibi eroin ticareti yapan Türk organize suç gruplarını hedef almanın, başkentteki cinayet oranlarında yaşanan büyük düşüşün anahtarı olduğunu söyledi.

Yeni verilere göre Londra’da cinayet sayısı, ocak ayına kadar olan bir yıllık dönemde 97’ye geriledi. Bu rakam, 2021’de kaydedilen 109 cinayete kıyasla yüzde 11’lik bir düşüşe işaret ediyor.

Her iki veri de 2021’deki 133 cinayetin altında kaldı. 2021’de öldürülenler arasında rekor düzeyde 30 genç yer alırken, geçen yıl bu sayı sekize düştü.