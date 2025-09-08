Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda tehlikeli madde alarmı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nın ABD merkezli X şirketi sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Acil yardım birimlerinin bir olaya müdahale ettiği Terminal 4'ün giden yolcu bölümü tahliye edildi." ifadesi kullanıldı.



Yolculara Terminal 4'e gitmeme tavsiyesinde bulunulan açıklamada, havalimanının 1, 2, 3 ve 5 numaralı terminallerinin faaliyetlerine olağan şekilde devam ettiği kaydedildi.



Londra İtfaiye Teşkilatı'nca yapılan açıklamada, "İtfaiyeciler, Heathrow Havalimanı'ndaki muhtemel tehlikeli maddeye müdahale ediyor. Çalışmaları yürütmek için özel bir ekip görevlendirildi." bilgisi paylaşıldı.



Yaklaşık 20 kişinin olayın ardından havalimanındaki ambulanslarda tedavi edildiği aktarılan açıklamada konuya ilişkin incelemenin sürdüğü ifade edildi.



Ulusal Demiryolları, Terminal 4'e giden trenlerin buradaki istasyonda durmayacağını açıkladı.



Dünyanın en işlek havalimanları arasında yer alan Heathrow Havalimanı'nın 4 numaralı terminali, bazı Avrupa uçuşları ile uzun süreli uçuşların aktarma noktası olarak hizmet veriyor.